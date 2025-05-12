Sky News: после ультиматума лидеров Европы Трамп встал на сторону Путина

Президент США Дональд Трамп "встал на сторону" российского главы Владимира Путина после того, как лидеры ЕС и Украины выдвинули ультиматум Москве о 30-дневном перемирии, потребовав от Киева согласиться на переговоры в Турции.
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