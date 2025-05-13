Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И в Сити поняли после провалов в России, на Украине и Сирии: Мур - идиот; надо скорее спасать Китай!

ПолитНавигатор.Смена караула в MI6: новым куратором Зеленского станет женщинаСергей Рыжов. 11.05.2025 10:54 (Мск) , МоскваИздание The Sunday Times пишет, что осенью этого года уйдет в отставку действующий глава британской разведки MI6 Ричард Мур, который занимает этот пост последние пять лет.

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