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Царьград

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Жителей России предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Жителей России предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Злоумышленники взламывают аккаунты с помощью открыток в мессенджере.Россиян предупредили о том, что мошенники распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в различном мессенджерах, в том числе WhatsApp.

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