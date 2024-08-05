Ignio.com Рак. Ежедневный кулинарный гороскоп за 8 августа 2024 года

Самое время для употребления в пищу мяса птицы. Предпочтительны запеченные целиком. Блюда, с мелко порезанным птичьим мясом, вроде сациви или плова с индюшатиной отложите на потом, а пока выбирайте между жаренными целиком дроздами, приготовленными на вертеле вальдшнепами или рябчиками (если сможете найти) и более капитальными пернатыми - уткой, индейкой и гусем.