В Москве произошло событие, в котором главным действующим лицом стал казахский студент, получивший из дома казы-карта (сырые колбаски).
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В Москве произошло событие, в котором главным действующим лицом стал казахский студент, получивший из дома казы-карта (сырые колбаски).
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