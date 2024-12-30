❗️⚡️Зенитно-ракетными средствами ВКС России была перехвачена одиночная тактическая ракета ВСУ над Курской областью.
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❗️⚡️Зенитно-ракетными средствами ВКС России была перехвачена одиночная тактическая ракета ВСУ над Курской областью.