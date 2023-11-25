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15-летний Камарда – самый юный дебютант в истории Серии А. Форврард «Милана» вышел на замену с «Фиорентиной»

15-летний Камарда – самый юный дебютант в истории Серии А. Форврард «Милана» вышел на замену с «Фиорентиной»

Воспитанник «Милана» вышел вместо Луки Йовича на 83-й минуте матча с «Фиорентиной» (1:0). Форварду «россонери» 15 лет и 260 дней.

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