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Пятый канал

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Мерц назвал катастрофой результат ХДС на региональных выборах

Мерц назвал катастрофой результат ХДС на региональных выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц 20 сентября назвал катастрофой результат возглавляемого им Христианско-демократического союза на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

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