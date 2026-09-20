Мерц назвал катастрофой результат ХДС на региональных выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц 20 сентября назвал катастрофой результат возглавляемого им Христианско-демократического союза на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.
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