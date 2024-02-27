Николай Азаров: Украина не вступит в Европейский Союз. И вот почему

Кто бы что ни говорил, но Украина не вступит в Европейский Союз, потому что ЕС – это объединение конкурентных партнеров, которые объединили свой рынок и законодательство, обеспечили свободу передвижения людей, создали единое экономическое пространство, в котором могут нормально функционировать только высококонкурентные экономики.
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