Николай Азаров: Украина не вступит в Европейский Союз. И вот почему

Кто бы что ни говорил, но Украина не вступит в Европейский Союз, потому что ЕС – это объединение конкурентных партнеров, которые объединили свой рынок и законодательство, обеспечили свободу передвижения людей, создали единое экономическое пространство, в котором могут нормально функционировать только высококонкурентные экономики.