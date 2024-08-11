День физкультурника в Самарской области: праздничные мероприятия и перспективы развития спорта

В субботу, 10 августа, в Самарской области отметили День физкультурника. Центральным местом притяжения стала набережная реки Волги в Самаре, где состоялось торжественное мероприятие с участием временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева.
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