Словакия: дефицит газа из России обернется дорогими альтернативами

Если в 2025 году российские поставки газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой альтернативный вариант окажется значительно дороже, отметил крупнейший словацкий энергооператор SPP, комментируя завершение транзита газа из РФ.
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