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Царьград

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Бестемьянова похвалила Валиеву за выступление на контрольных прокатах

Бестемьянова похвалила Валиеву за выступление на контрольных прокатах

Наталья Бестемьянова высоко оценила выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

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