Первый пошел: в Волгоградской области ликвидировали узбекскую общину за не тот ответ

"главный вопрос Минюста: на что шли получаемые из-за рубежа деньги."-А что, ответили бы честно: на взятки правоохранительным органам! И суд бы понял..

ЕА

Евгений Алексеенко

Колокольцев совсем перестал работать,за что Путин его так лелеет?Сегодня многие диаспоры и общины получают деньги из своих стран. Причем многие пытаются оказывать влияние на власть в России. Известно несколько случаев, когда представители диаспор нанимали дорогих адвокатов, чтобы вызволить соотечественников-нарушителей законов РФ. Не исключено, что деньги шли на финансирование различных мероприятий с участием муниципальных чиновников для решения вопросов по мигрантам.