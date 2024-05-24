Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Первый пошел: в Волгоградской области ликвидировали узбекскую общину за не тот ответ

Первый пошел: в Волгоградской области ликвидировали узбекскую общину за не тот ответ

Под Волгоградом по решению суда была ликвидирована узбекская община. Как выяснилось, руководство диаспоры живущих в регионе узбеков скрыло, сколько средств получала из-за рубежа от международных организаций и иностранных лиц.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;главный вопрос Минюста: на что шли получаемые из-за рубежа деньги.&quot;-А что, ответили бы честно: на взятки правоохранительным органам! И суд бы понял..
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Колокольцев совсем перестал работать,за что Путин его так лелеет?Сегодня многие диаспоры и общины получают деньги из своих стран. Причем многие пытаются оказывать влияние на власть в России. Известно несколько случаев, когда представители диаспор нанимали дорогих адвокатов, чтобы вызволить соотечественников-нарушителей законов РФ. Не исключено, что деньги шли на финансирование различных мероприятий с участием муниципальных чиновников для решения вопросов по мигрантам.
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4 час.
Алекс Сэм
А можно вместе с диаспорами таджиков и прочих узбеков тоже на выход попросить?
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2 час.

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