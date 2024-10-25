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Медийная атака на Илона Маска в США: миллиардеру вменяют тайные разговоры с Путиным

Медийная атака на Илона Маска в США: миллиардеру вменяют тайные разговоры с Путиным

От разговоров о тайных созвонах Дональда Трампа с Владимиром Путиным американская пресса, поддерживающая Демпартию, перешла к опубличиванию слухов о столь же тайном и регулярном общении между Путиным и поддерживающим Трампа крайне правым миллиардером Илоном Маском.

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