РЕН ТВ расскажет, как Палестину разделили на два государства

Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages Израиль появился совсем недавно – еврейское государство было провозглашено 14 мая 1948 года в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, за один день до окончания британского мандата на Палестину.
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