Умерла Анастасия Заворотнюк

Сегодня, 30 мая, мир потерял блистательную актрису Анастасию Заворотнюк. Артистка, завоевавшая сердца миллионов россиян, скончалась после продолжительной борьбы с тяжелым недугом – глиобластомой, одной из самых агрессивных форм рака.