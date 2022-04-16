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Бой российского чемпиона Bellator признан несостоявшимся

Бой российского чемпиона Bellator признан несостоявшимся

Единоборства , 16 апр, 08:25  0  Бой Немкова в Bellator признан несостоявшимся, россиянин сохранил титул чемпиона Бой Немкова в финале Гран-при Bellator с Кори Андерсоном был остановлен в третьем раунде из-за рассечения у россиянина после удара головой со стороны американца Вадим Немков (Фото: Global Look Press) Поединок в полутяжелом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе (США) был признан несостоявшимся, россиянин сохранил титул.

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