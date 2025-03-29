Рост сейсмической активности у Пятигорска: магнитуда третьего землетрясения за декаду достигла 4,1 балла

Землетрясение Пятигорск 28.03.25: Очередные подземные толчки в Предгорном округе В ночь на 28 марта 2025 года жители Пятигорска вновь ощутили подземные толчки — это уже третье землетрясение в регионе за последние десять дней.
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