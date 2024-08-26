В Киеве указали на разоблачение в США лжи Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал высказывание кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о готовящейся спецоперации России.
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