В Киеве указали на разоблачение в США лжи Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал высказывание кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о готовящейся спецоперации России.