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Царьград

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Из-за жары до +32°C введены ограничения для грузовиков 24 июля

Из-за жары до +32°C введены ограничения для грузовиков 24 июля

На федеральных трассах в Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан введено временное ограничение движения для грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы.

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