КПРФ в истерике: на довыборах подвозят избирателей и агитируют голосовать за «локтевских»

Новосибирские полицейские продолжают избавлять центр от запрещенной в период выборов агитации КПРФ. Также наблюдатели жалуются на подвоз избирателей, а жители рассказывают об агитаторах, расхаживающих по квартирам.
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