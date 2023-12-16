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КПРФ в истерике: на довыборах подвозят избирателей и агитируют голосовать за «локтевских»

КПРФ в истерике: на довыборах подвозят избирателей и агитируют голосовать за «локтевских»

Новосибирские полицейские продолжают избавлять центр от запрещенной в период выборов агитации КПРФ. Также наблюдатели жалуются на подвоз избирателей, а жители рассказывают об агитаторах, расхаживающих по квартирам.

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