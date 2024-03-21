Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края проводят профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!»

Ежегодно в Приморском крае проходит акция «Внимание – каникулы!». В этот период сотрудники Госавтоинспекции организуют для детей занятия и беседы, направленные на повторение Правил дорожного движения.
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