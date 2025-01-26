🇬🇧🇩🇰🇷🇺 Однако, тонко: пока НАТО нагнетает истерию про уязвимость подводных кабелей в Балтийском море, пролив Каттегат посетило российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь».
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🇬🇧🇩🇰🇷🇺 Однако, тонко: пока НАТО нагнетает истерию про уязвимость подводных кабелей в Балтийском море, пролив Каттегат посетило российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь».
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