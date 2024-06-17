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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимофей Якушин перешел из МБА-МАИ в «Парму»

Пермский клуб подписал 2-летний контракт с российским защитником (27 лет, 195 см). Сезон-19/20 Тимофей провел в «Парме», с 2020 по 2022 годы играл в красноярском «Енисее», после присоединился к московской МБА-МАИ и привлекался к играм в составе сборной России.

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