Тимофей Якушин перешел из МБА-МАИ в «Парму»

Пермский клуб подписал 2-летний контракт с российским защитником (27 лет, 195 см). Сезон-19/20 Тимофей провел в «Парме», с 2020 по 2022 годы играл в красноярском «Енисее», после присоединился к московской МБА-МАИ и привлекался к играм в составе сборной России.