Сальдо: основа нового города в Херсонской области будет готова в ближайшие месяцы

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что основные объекты в рамках возведения нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области планируется ввести в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы.