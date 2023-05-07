Газета.ру

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Сальдо: основа нового города в Херсонской области будет готова в ближайшие месяцы

Сальдо: основа нового города в Херсонской области будет готова в ближайшие месяцы

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что основные объекты в рамках возведения нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области планируется ввести в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы.

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