Politico: Госдеп призвал Киев освещать в СМИ свои поражения на фронте

Украинские СМИ должны информировать население не только об удачах армии на фронте, но и о поражениях, а киевским властям не следует ограничивать доступ журналистов на передовую, считает спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин.