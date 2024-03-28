Politico: Госдеп призвал Киев освещать в СМИ свои поражения на фронте

Украинские СМИ должны информировать население не только об удачах армии на фронте, но и о поражениях, а киевским властям не следует ограничивать доступ журналистов на передовую, считает спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин.
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