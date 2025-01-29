Bend Studio сокращает сотрудников после отмены многопользовательской игры по God o...

Bend Studio сокращает сотрудников после отмены многопользовательской игры по God of WarСтудия Bend Studio, известная по игре Days Gone, столкнулась с сокращением сотрудников после отмены многопользовательского проекта во вселенной God of War.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)