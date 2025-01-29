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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bend Studio сокращает сотрудников после отмены многопользовательской игры по God o...

Bend Studio сокращает сотрудников после отмены многопользовательской игры по God o...

Bend Studio сокращает сотрудников после отмены многопользовательской игры по God of WarСтудия Bend Studio, известная по игре Days Gone, столкнулась с сокращением сотрудников после отмены многопользовательского проекта во вселенной God of War.

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