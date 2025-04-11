Какое простое удобрение нужно добавить в лунку при посадке моркови, чтобы выросла крупной и сладкой Алёна ЮрьеваВыращивание моркови — дело тонкое: хочется, чтобы она была не только ровной и красивой, но ещё и сочной, сладкой, без трещин и с хорошим хранением.
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