Трое русских в окопе с мертвецами: Страшную правду снял украинский дрон на СВО

ВА

Владимир Акулов

Почему мосты через Днепр не разрушены ? Фактически воюем с немецко-фашистским - гитлеровским НАТО , с огромной украинской *мясной* армией *прокси*... Но воюем малочисленными *двумя мизинцами * ...Хотя давно пора было бить не *кулаком* даже , а *железными трубами*... Линия фронта более 1000 км...И воюют наши солдатики 3-5 человек против 100 натовских *прокси*...На каждом из направлений... Сталин брал Украину 1, 5 миллионами солдат.. .Но объявлять всеобщую мобилизацию в России невозможно политически...