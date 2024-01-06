Трое русских в окопе с мертвецами: Страшную правду снял украинский дрон на СВО

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Guru
    Это вопрос не/опытности командиров, как и высшего военного руководства. А Украину брал не грузин по кличке сталин, а ...Трое русских в ок...
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Комментарии
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Н
Наталья
Показательно расстреливать. По законам военного времени.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Почему мосты через Днепр не разрушены ? Фактически воюем с немецко-фашистским - гитлеровским НАТО , с огромной украинской *мясной* армией *прокси*... Но воюем малочисленными *двумя мизинцами * ...Хотя давно пора было бить не *кулаком* даже , а *железными трубами*... Линия фронта более 1000 км...И воюют наши солдатики 3-5 человек против 100 натовских *прокси*...На каждом из направлений... Сталин брал Украину 1, 5 миллионами солдат.. .Но объявлять всеобщую мобилизацию в России невозможно политически...
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2 час.
Guru
Это вопрос не/опытности командиров, как и высшего военного руководства. А Украину брал не грузин по кличке сталин, а русская (советская) армия.
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52 мин.

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