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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зеленский увидел «конец веревки» и собрался в Израиль

Зеленский увидел «конец веревки» и собрался в Израиль

Надо было лучше слушать Путина У Высоцкого есть песня про Мишку Шифмана, которого «забраковали» в процессе репатриации: «Он кричал: «Ошибка тут! Это я еврей!» А ему говорят: «Не шибко тут! Выйди вон из дверей!» Очень похоже на то, что происходит сейчас с Зеленским.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
да.Хотелось бы знать за чей счет банкет планируется....
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