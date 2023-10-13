Зеленский увидел «конец веревки» и собрался в Израиль

Надо было лучше слушать Путина У Высоцкого есть песня про Мишку Шифмана, которого «забраковали» в процессе репатриации: «Он кричал: «Ошибка тут! Это я еврей!» А ему говорят: «Не шибко тут! Выйди вон из дверей!» Очень похоже на то, что происходит сейчас с Зеленским.