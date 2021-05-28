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Платошкин ответил Мишустину, почему народ ждёт ухода Путина

Платошкин ответил Мишустину, почему народ ждёт ухода Путина

Николай Платошкин. (Фото из открытого источника) Россия уже два десятка лет лет находится под контролем одного и того же человека - Владимира Владимировича Путина.

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Валентина Л
Ухода Путина ждут такие же долбоящеры как платошкин и мы должны зачистить от них Россию.
Гость
У Платошкина с головой проблемы. Почему больные психически допускаются до выборов?
Александр Симаков
Сейчас в психушку нельзя упекать, как во времена СССР. Сейчас психически больных только под домашний арест сажают. Но Платошкина до выборов уже не допустят, с судимостью нельзя!
testorr
Когда же сдохнут все пидары?
Марина Морская
Мда...фигняфигней))))Вы посмотрите-это больной человек...на лице написано...а власти хочется)
Александр Симаков
Да, совсем плохи дела у "Нового социализма", если за донатами к обществу обращаются. Было бы справедливо, если бы Платошкин штраф из своего кармана заплатил. За язык его никто не тянул, чушь всякую нести.
Роберт Кокарев
Обычный треп и призыв к революции. Надоело!
Александр
Заврался Платошка.
Александр Грелев
Платошкину пора понять,что нести чушь можно до определённого предела.Горбачёва и Ельцина видели,а вместо Путина придёт новый болтун!
HotRS
"вместо Путина придёт новый болтун!" К старому за 20 лет уже привыкли. Всё, что скажет, вполне предсказуемо. Очередной раз посетует, пожурит и строго спросит.
Лиля Иванова
Что зa мaрaзмaтик это писaл?
Alex Imen
Он не прав. Ждут от ВВП некой корректировки курса и опасаются его ухода, видя его окружение. Что творятся безобразия, стало уже общим местом. Это косвенно отметил и ВВП, введя налог на беспрецедентный вывоз капитала.
Stilianos Kanakidis
Со стороны видней, я думаю теперь можно понять тов. Сталина, на хрен нужны стране такие люди, Платошкины, Гозманы, Быковы, Навальнисты, Соболи как их много развелось, сколько они крови выпили, ну не хотите их как Сталин, лишать гражданства и к хозяйвам на постоялый двор, так не поверите, они и там на хрен ни кому не нужны (если они в не России.). Платоша Москва не сразу строилась, после такого бардака, Путин можно сказать с колен поднял Россию и дай Бог ему ещё время править. а главное воспитать такого приемника, что бы и для народа был желанным. Браво В.В. Путину.
HotRS
"Москва не сразу строилась, после такого бардака, Путин можно сказать с колен поднял Россию". Может Россию он и поднял с колен, только народу от этого не легче, разве что морально. Если бы это моральное удовлетворение конвертировалось в достойные пенсии и зарплаты, то цены бы ему не было.
Людмила Анисина
Платошкин может и ждёт,но он же не народ)))
Гость
Ну как может быть человек профессором с протухшими мозгами? Значит нужна квалификационная комиссия, чтобы подтвердить, или отменить профессорство.
Леонид Алексеев
А я жду не "ухода Путина",а жду,когда таких демагогов как Плутошкин начнут всё-таки наказывать за антигосударственную деятельность?Они вот все нахваливают коммунистов,сталина,а ведь при сталине этот демагог был бы уже расстрелян!!!
Ирина
И налетела свора быдло-кремлеботов . И ни одного комментария ЗА Путина .
Юрий Ded
Быдло здесь ты . Отросток партийной элиты просравшей а потом распродавшей СССР оптом и в розницу .
Виктор Александрович Дробышев
Чушь! Сплошные лозунги для пиара. Нет дельных мыслей и разработок.
HotRS
А Вы много видели разработок, внедренных в реальную жизнь? Была программа 500 дней, хорошая она была или плохая, особо никто не заморачивался, дело доверили младореформаторам, что из этого получилось, мы все видим. Может очередные "апрельские тезисы" от президента воплощены в жизнь? Сколько их было уже даже не вспомнить.
Акрам Кучумов
Всю наворвованную собственность мишуткина спрятали под грифом "собственность государства", вот и отчибучивет лысая голова перед плешивой...
Алексей АК
Я ,после ухода Путина ,жду прихода Мишустина , но никак не Дурака Платохи и ему подобных пиздаболов.
Томара Тычкова
у платошкина, похоже, крыша поехала и он возомнил себя народом и мечтает об уходе Путина. А я надеюсь, что назло всем внутренним врагам России, Путин останется Президентом и после 24 года.
Надежда Никитина
Заказник-автор. Надо же такую ахинею написать чтобы народ тут побазарил. Платошкин такого не говорил Чушь написана.
vladimir bedarev
За меня не нужно говорить, у есть своё мнение.
Yak Vit
Да какая к *уям, разница, что там проблеял этот недоделок, предатель, продажная шкура, подпиндосная подстилка, плут и четырежды πздоболище - плУт-плУтошкин-матрёшкин-пальтошкин? 🤨 Пусть себе крякает, его πздобольство способно впечатлить лишь особо "одарённых" и наиболее фееричных из фееричных долпойопов! 😁 Чел, который популярен только у наиболее упоротых из наиболее тупых российских люмпенов! πзди, плУтошкин, πзди, хуле тебе исчо остаётся, бывший дипломат насквозь продажной и подпиндосной козыревской эпохи? 😏
владимир казарский
Я согласен, что каждый человек может иметь и открыто высказывать свое мнение, Но вещать от имени всего народа, не спросив мнения того самого народа, типичная практика нацистов и либералов.
HotRS
Ну... вот коммунисты в свое время "по просьбам трудящихся" цены поднимали. На водку, например. Хотел бы я видеть хоть одного такого "трудящегося". Они кто? Поскольку в либерализме коммунистов трудно заподозрить, то они нацисты?
Николай Викторович Карташев
Всё таки странно выступать от всего народа,он что референдум или опрос проводил? Насчёт правления Путина7 А вспомните какую страну он принял после уральского алкоголика,забыли как месяцами не получали зарплату,как рылись в мусорных баках.Языком можно молоть много,ума особого не нужно,а вот делать что то полезное для страны кишка тонка. Альтернативы Путину на мой взгляд нет,ну не появился пока на горизонте достойный преемник.
Валерий Силкин
Упс .Проба.
Валерий Силкин
Не ругайте слишком Платошкина, ибо что-то в этом есть. Но... сам боюсь ухода Путина....
Валерий Силкин
Но ведь и правда Он не выполняет своих обещаний - пример, пенсионная реформа!
Ирина Богданова
Платошкин готов занять его место? Говорить легко а делать????:(((когда вокруг одни барыги и воры:( но все равно очень много было им сделано:), только идиот это не видит:( конечно хотелось бы большего:( !!!!

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