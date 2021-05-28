Платошкин ответил Мишустину, почему народ ждёт ухода Путина

Николай Платошкин. (Фото из открытого источника) Россия уже два десятка лет лет находится под контролем одного и того же человека - Владимира Владимировича Путина.
Популярные статьи
- Красная шапочка не подвела - она пошла против тусовки
- "Сталин бы быстро разобрался с нашей коррупцией"- народный артист Сергей Никоненко
- А вот памятник Сталину, правившему огромной страной в самые сложные 30 лет существования советского государства, устанавливать нельзя. По некоему мнению, не заслужил
Свежие комментарии