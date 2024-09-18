В Сбере прогнозируют 20 тысяч сделок комплексного урегулирования в 2024 году

Сбер ожидает 20 тыс. сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 млрд рублей (увеличение в 3 раза по сравнению с 2023 годом), рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме "Лидеры цифрового развития.