Российские артиллеристы уничтожили два танка ВСУ

Группа войск «Запад» с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожила два танка Т-64 Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении в Купянске, как сообщили представители Министерства обороны России.
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