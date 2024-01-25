Bloomberg: Байден просит Конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16 после сделки с НАТО

Президент США Джо Байден призвал законодателей Конгресса одобрить продажу военных самолетов F-16 Турции после того, как эта Анкара дала своё согласие на вступление Швеции в НАТО, пишет американское информагентство Bloomberg.
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