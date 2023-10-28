Число погибших при аварии на шахте в Казахстане выросло до 16

Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 16 человек. Как сообщила компания «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие, в поисках 31 шахтера продолжаются.
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