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Генсек ООН и глава европейской дипломатии обсудили ситуацию на Украине

Генсек ООН и глава европейской дипломатии обсудили ситуацию на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на территории Украины.

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