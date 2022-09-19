Генсек ООН и глава европейской дипломатии обсудили ситуацию на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на территории Украины.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на территории Украины.
Свежие комментарии