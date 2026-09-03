Шоу-бизнес: Судилась с мужем, ушла от богача и подсела на «уколы красоты»: Как живёт звезда «Молодёжки» Анна Михайловская в свои 38

Анне Михайловской исполнилось 38, но для многих зрителей она до сих пор остаётся той самой хрупкой девочкой с точёной осанкой и мягким взглядом, которая внезапно врывалась на экраны в образах то капризных светских львиц, то трогательных провинциалок.