Шоу-бизнес: Судилась с мужем, ушла от богача и подсела на «уколы красоты»: Как живёт звезда «Молодёжки» Анна Михайловская в свои 38

Анне Михайловской исполнилось 38, но для многих зрителей она до сих пор остаётся той самой хрупкой девочкой с точёной осанкой и мягким взглядом, которая внезапно врывалась на экраны в образах то капризных светских львиц, то трогательных провинциалок.
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