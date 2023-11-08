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«Беспредел Набиуллиной уже всех достал»: Путин нанес мощный удар по Цетробанку

«Беспредел Набиуллиной уже всех достал»: Путин нанес мощный удар по Цетробанку

Честно говоря глядя на происходящие в стране события, становится по-настоящему страшно. Страшно от того, что перспективы нашего существования довольно туманны, а такого понятия как «уверенность в завтрашнем дне» сегодня просто уже не существует.

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