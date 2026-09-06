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Вот история

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Как ужесточение контроля ФССП изменит рынок взыскания долгов с 1 сентября

Как ужесточение контроля ФССП изменит рынок взыскания долгов с 1 сентября

Рынок взыскания просроченной задолженности в России долгое время напоминал айсберг: над водой находилась лишь небольшая видимая часть — профессиональные коллекторские агентства, находившиеся под пристальным надзором Федеральной службы судебных приставов.

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