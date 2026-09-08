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Федеральные эксперты признали прорывным красноярский центр ЭКО при больнице №4

Федеральные эксперты признали прорывным красноярский центр ЭКО при больнице №4

КРАСНОЯРСК, 8 сентября, ФедералПресс. В Красноярском крае подвели первые итоги работы государственного отделения вспомогательных репродуктивных технологий, открытого на базе Красноярской межрайонной клинической больницы №4 в конце 2025 года.

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