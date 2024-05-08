Ждать ли акционерам «Газпрома» дивиденды за 2023 год Татьяна Арестова«Газпром» впервые за четверть века столкнулся с чистым убытком по данным Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год.
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