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Службе лечения боли Первой городской больницы исполнилось 10 лет

Службе лечения боли Первой городской больницы исполнилось 10 лет

Служба лечения боли была создана на базе Первой городской больницы в марте 2015 года. В основу легла германская модель, а помогал в организации подразделения один из ведущих мировых экспертов Борис Габович.

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