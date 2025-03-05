Службе лечения боли Первой городской больницы исполнилось 10 лет

Служба лечения боли была создана на базе Первой городской больницы в марте 2015 года. В основу легла германская модель, а помогал в организации подразделения один из ведущих мировых экспертов Борис Габович.
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