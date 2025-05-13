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Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО обязать РФ начать переговоры по MH17

Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО обязать РФ начать переговоры по MH17

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing, который выполнял рейс MH17 в 2014 году.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Шо, опять? Потребовали? Ну-ну((((((
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