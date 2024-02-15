Путин вывел Блинкена на чистую воду: "Наш человек"

Президент России Путин рассказал об архивных документах госсекретаря США Блинкена.Президент Владимир Путин пошутил над госсекретарем США Энтони Блинкеном, основываясь на архивных документах в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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