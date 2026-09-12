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Царьград

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Елена Слынько рассказала, как собирать грибы осенью в России

Елена Слынько рассказала, как собирать грибы осенью в России

Елена Слынько, доцент Университета РОСБИОТЕХ, рассказала о сезоне тихой охоты в России. Пик грибного сбора приходится на сентябрь, но он варьируется по регионам.

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