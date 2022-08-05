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Эмигрантка переехала в Швейцарию за лучшей жизнью, но теперь радуется и походу в магазин из-за одиночества: видео

Эмигрантка переехала в Швейцарию за лучшей жизнью, но теперь радуется и походу в магазин из-за одиночества: видео

Женщина довольно удачно вышла замуж и с удовольствием переехала в Швейцарию в поисках лучшей жизни. Все обернулось не совсем так, как она предполагала: на видео эмигрантка радуется и обычному походу в магазин, поскольку испытывает одиночество.

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