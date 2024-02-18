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Российские флаги над Авдеевкой, Сырский ищет резервы по всему фронту: «Теперь русские пойдут на Харьков»

Российские флаги над Авдеевкой, Сырский ищет резервы по всему фронту: «Теперь русские пойдут на Харьков»

На Украине гадают, на каком направлении начнет продвигаться российская армия, когда рухнет оборона ВСУ под Донецком Главком ВСУ Сырский распорядился начать отвод своих войск из Авдеевки и перейти к обороне на более удобных позициях.

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