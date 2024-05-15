Пьер Гасли прокатился на болиде Айртона Сенны

СоцсетиФранцузский пилот заводской команды Alpine в Формуле 1 Пьер Гасли накануне Гран При Эмилии-Романьи в Имоле прокатился за рулём болида Toleman TG184, которым в сезоне 1984 года управлял бразилец Айртон Сенна.
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