Пьер Гасли прокатился на болиде Айртона Сенны

СоцсетиФранцузский пилот заводской команды Alpine в Формуле 1 Пьер Гасли накануне Гран При Эмилии-Романьи в Имоле прокатился за рулём болида Toleman TG184, которым в сезоне 1984 года управлял бразилец Айртон Сенна.