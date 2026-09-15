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Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией

Пострадало предприятие, жилые дома и склад Ozon: ПВО сбила сотни вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над РФ, сообщает 15 сентября Минобороны .

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