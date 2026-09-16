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Газета.ру

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Песков: Кремль позже сообщит формат голосования Путина на думских выборах

Песков: Кремль позже сообщит формат голосования Путина на думских выборах

Россиянам позже станет известно, каким будет формат голосования президента РФ Владимира Путина на выборах в эти выходные — пойдет ли он на избирательный участок или проголосует онлайн.

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